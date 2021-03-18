Белорусов хотят лишать гражданства за причастность к экстремизму

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Белорусов из перечня причастных к экстремизму могут лишать гражданства, а иностранцам из этого списка могут запретить въезд в страну, сообщили в Генпрокуратуре.

Соответствующие изменения прописаны в новой редакции Закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму".

На МВД будет возложена функция по составлению перечня организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства", – рассказали в ведомстве.

В списки МВД попадут те, кто осужден за преступления, связанные с экстремизмом. Их лишат права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю.