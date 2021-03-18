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Жительница Молодечно с сыном пропала после отдыха в Египте

18.03.2021 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Милиция Молодечно разыскивает местную жительницу и ее шестилетнего сына, которые пропали во время отдыха на одном из курортов Египта, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В РОВД города обратился бывший муж женщины: 27-летний минчанин попросил помочь в поиске его сына и экс-супруги.

"По словам мужчины, в конце февраля шестилетний ребенок с матерью улетели в Египет. Ежедневно бывшая супруга выходила с минчанином на связь в Viber, а через некоторое время общение прекратилось", – сказали в УВД.

Там также отметили, что в последний раз мужчина смог поговорить с сыном 5 марта – за два дня до того, как молодечненка и ребенок должны были вернуться на родину.

По информации управления, к настоящему времени о месте, где находятся мальчик и его мать, ничего неизвестно.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о судьбе пропавших, позвонить в Молодечненский РОВД.

 
Теги: Минск
 
 
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В милицию обратился бывший муж женщины: 27-летний минчанин попросил помочь в поиске его сына и экс-супруги.
 
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