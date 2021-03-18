Воду дали: аварию на электросетях в Жодино устраняют

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Бесперебойное водоснабжение квартир и домов жителей Жодино восстановлено, сообщили Sputnik в Жодинском РЭС.

"У жителей давно есть вода, ее включили через один час десять минут", – рассказали в организации, отметив, что специалисты справились быстрее, чем положено по нормативам – на восстановление водоснабжения отводится два часа.

Утром в четверг 18 марта жители города пожаловались на то, что из крана пошла грязная вода, а затем пропала вовсе. Причина была в отключении распределительного пункта на подстанции БелАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор "Северный".

В РЭС корреспонденту Sputnik сообщили, что проблема оказалась в поврежденном кабеле.

Предстоящие работы на линии на жизнь жодинцев не повлияют – в 13:50 воду дали в последний дом.

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