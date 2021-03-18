Взломали почту депутата Давыдько: СК возбудил уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства несанкционированного доступа к электронной почте белорусского депутата Геннадия Давыдько, сообщили в СК.

По данным следствия, 17 марта этого года неизвестные осуществили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику, владельцем которого является депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"От имени депутата злоумышленники разослали сообщения, содержащие не соответствующую действительности информацию. По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.349 Уголовного кодекса Беларуси", - сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

Как ранее сообщало агентство, с почты депутата Палаты представителей, председателя объединения "Белая Русь" Геннадия Давыдько в различные госорганы и СМИ пришла спам-рассылка с призывами отстранить нынешнего президента Беларуси от должности.

Геннадий Давыдько приравнял инцидент к терроризму и заявил, что намерен написать заявление в милицию, так как ему уже поступали угрозы по телефону и почте. Депутат предположил, что его почтовый ящик был взломан ночью "сетевыми террористами".