В Миорском районе спасли двух рыбаков

Источник материала: Tut.by

Два рыбака днем 18 марта провалились под лед на озере Большое Язно в Миорском районе. На помощь им пришли спасатели, сообща ет МЧС.





На озере рыбачили 36-летний и 59-летний мужчины — жители агрогородка Язно. Они провалились под лед примерно в 40 метрах от берега.

Из воды рыбаков достали с помощью спасательной веревки.

Мужчины от госпитализации отказались.