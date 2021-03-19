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В Миорском районе спасли двух рыбаков

19.03.2021 09:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два рыбака днем 18 марта провалились под лед на озере Большое Язно в Миорском районе. На помощь им пришли спасатели, сообщает МЧС.


На озере рыбачили 36-летний и 59-летний мужчины — жители агрогородка Язно. Они провалились под лед примерно в 40 метрах от берега.

Из воды рыбаков достали с помощью спасательной веревки.

Мужчины от госпитализации отказались.

 
 
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Два рыбака днем 18 марта провалились под лед на озере Большое Язно в Миорском районе.
 
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