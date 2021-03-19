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В Ганцевичском районе погиб 30-летний вальщик леса

19.03.2021 09:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи выясняют обстоятельства гибели 30-летнего вальщика леса, сообщает Intex-press.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Трагедия произошла 11 марта в лесу около деревни Огаревичи. Погибший приехал из Ивацевичского района вместе с бригадой рабочих на заготовку лесоматериалов в Денисковичское лесничество.

Во время работ на мужчину упало дерево, спиленное его 34-летним коллегой. На место ЧП вызвали скорую, но медики не смогли спасти пострадавшего.

По факту смерти на производстве проводится проверка.

 
 
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Во время работ на мужчину упало дерево, спиленное его 34-летним коллегой.
 
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