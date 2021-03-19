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В Ганцевичском районе погиб 30-летний вальщик леса
Источник материала: Tut.by
Следователи выясняют обстоятельства гибели 30-летнего вальщика леса, сообщает
Трагедия произошла 11 марта в лесу около деревни Огаревичи. Погибший приехал из Ивацевичского района вместе с бригадой рабочих на заготовку лесоматериалов в Денисковичское лесничество.
Во время работ на мужчину упало дерево, спиленное его 34-летним коллегой. На место ЧП вызвали скорую, но медики не смогли спасти пострадавшего.
По факту смерти на производстве проводится проверка.
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Во время работ на мужчину упало дерево, спиленное его 34-летним коллегой.
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