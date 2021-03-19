Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Спецслужбы России задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского радикального сообщества "М.К.У.", лидер которого в прошлом году призывал к терактам на территории РФ, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

"Во взаимодействии с СК РФ … пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Егором Красновым, использующим в интернете псевдоним "Егор Яковлев", - говорится в релизе.

13 неонацистов были задержаны в Геленджике, еще один – в Ярославле. Спецслужбы обнаружили и изъяли у них множество нацистских материалов, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия, а также холодное оружие.

На допросе задержанные признались, что их группа была организована два года назад, в 2019-м. Лидер "М.К.У." Краснов и другие члены группировки затем руководили действиями задержанных: высылали им инструкции по изготовлению оружия, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан.

"Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур", - указано в релизе.

Чтобы продемонстрировать свою приверженность "М.К.У.", члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет с проведенной акции отправили своим украинским кураторам.

Все задержанные в ходе допроса сознались в инкриминируемых преступлениях.

"При этом в 2020 году главарь "М.К.У." в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации", - подчеркнули в ФСБ.