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Мотолько привлекут к ответственности по уголовной статье

19.03.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Активист Антон Мотолько будет заключен под стражу до судебного разбирательства, соответствующее постановление вынесла прокуратура, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Сейчас санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу.

В министерство внутренних дел Беларуси поступили документы для организации розыска Мотолько, в том числе межгосударственного. Его Telegam-канал на территории Беларуси, согласно санкции правоохранительных органов, собираются признать экстремистским. В министерство информации поданы документы по ограничению доступа к аккаунту белоруса.

Следователи анализируют взаимоотношения Антона Мотолько с представителями координационного совета, а также связями с лицами других государств и международных организаций, которые могут действовать против интересов Беларуси и национальной безопасности, сообщили в СК.

О том, что намерены объявить блогера в межгосударственный розыск, в Следственном комитете объявили 10 марта.

"В ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера А. Мотолько к совершению ряда преступлений", - пояснили в ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее Следственный комитет заявлял о намерении объявить минского блогера в межгосударственный розыск.
 
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