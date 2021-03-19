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Оранжевый дым на "Гродно Азот": на предприятии объяснили, это не опасно
19.03.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 19 мар – Sputnik. Почему дым одной трубы на ОАО "Гродно Азот" окрасился в оранжевый и кирпичный цвет, рассказали в пресс-службе предприятия. Необычное явление, которое называют "лисий хвост", горожане могли наблюдать 18 марта.
В этот день на предприятии производилось включение в работу отделения азотной кислоты в соответствии с регламентом цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Операция сопровождается кратковременным увеличением содержания оксида азота в отходящих газах. Именно он придает дыму из трубы красно-бурый оттенок.
"Во время проведения пусковых операций осуществлялся контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе СЗЗ (санитарно-защитной зоны – Sputnik) с учетом направления ветра", - говорится в сообщении.
Выброс загрязняющих веществ не превышал предельно-допустимые значения, установленные природоохранными разрешениями, отметили на "Гродо Азот".
Сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне предприятия публикуются ежесуточно на официальном
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Кирпичного цвета дым шел из одной из труб гродненского химического гиганта, на предприятии объяснили причину.
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