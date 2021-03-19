|
Дело о геноциде белорусов: Минск потребует выдать военных преступников
19.03.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Минск намерен требовать выдачу военных преступников в рамках расследования деля о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил в пятницу генеральный Беларуси республики Андрей Швед.
Генпрокурор накануне по итогам
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Минск намерен требовать выдачу военных преступников в рамках расследования деля о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)