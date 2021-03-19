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Дело о геноциде белорусов: Минск потребует выдать военных преступников

19.03.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Минск намерен требовать выдачу военных преступников в рамках расследования деля о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил в пятницу генеральный Беларуси республики Андрей Швед.

Генпрокурор накануне по итогам совещания у президента республики Александра Лукашенко заявил о планах возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы ВОВ.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 мар – Sputnik. Минск намерен требовать выдачу военных преступников в рамках расследования деля о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной...
 
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