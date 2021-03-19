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Взрыв газа в жилом доме в Химках: есть погибшие

19.03.2021 12:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Два человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме в подмосковных Химках, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МЧС России.

ЧП произошло утром в пятницу, 19 марта, в девятиэтажном доме на улице Зеленой: две квартиры, расположенные на восьмом этаже, загорелись после хлопка, затем произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами, были разрушены несколько балконов. Спасателям удалось ликвидировать пожар. Сейчас на месте работают оперативные экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства.

"Один человек погиб", - проинформировали в МЧС РФ.

Из-под завалов спасатели извлекли двух детей - 12 и 3 лет. Один из них находится без сознания. Позже в экстренных службах сообщили, что спасенный трехлетний ребенок погиб. 

Еще два человека пострадали в результате взрыва. Они госпитализированы, о состоянии их здоровья не сообщается. 

Прокуратура Московской области начала проверку после взрыва в жилом доме с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром в пятницу на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошел хлопок, после которого обрушились перекрытия.
 
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