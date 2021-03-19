ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Пьяное" ДТП в Гомеле: в больницу попал пассажир авто

20.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован в результате "пьяного" ДТП в Гомеле, сообщили в областной Госавтоинспекции.

© Photo : МВД Беларуси
ДТП со школьным автобусом произошло в Беларуси – второе за три дня

По информации правоохранителей, авария произошла накануне ночью, в четверг 18 марта, на улице Пролетарской.

"Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Audi А3 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил наезд на столб", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что с места аварии в Гомельскую клиническую областную больницу был доставлен 47-летний пассажир машины, который, как и водитель, был пьян.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рулем автомобиля Audi был нетрезвый мужчина, это и стало причиной аварии – он не справился с управлением.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Масштабный сбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by