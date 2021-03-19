"Пьяное" ДТП в Гомеле: в больницу попал пассажир авто

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован в результате "пьяного" ДТП в Гомеле, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По информации правоохранителей, авария произошла накануне ночью, в четверг 18 марта, на улице Пролетарской.

"Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Audi А3 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил наезд на столб", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что с места аварии в Гомельскую клиническую областную больницу был доставлен 47-летний пассажир машины, который, как и водитель, был пьян.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.