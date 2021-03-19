Масштабный сбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, свидетельствует информация портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных в мире интернет-ресурсов.

Пользователи многих стран начали жаловаться на проблемы с доступом в 20:10.

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 1:35 PM EDT. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown — Downdetector (@downdetector) March 19, 2021

Сообщается, что сложности возникли у жителей Беларуси, Польши, России, Венгрии, Аргентины, Италии и других стран.

К настоящему времени компания Facebook, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, никак не отреагировала на возникшие проблемы.