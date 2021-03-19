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Масштабный сбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
20.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, свидетельствует информация портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных в мире интернет-ресурсов.
Пользователи многих стран начали жаловаться на проблемы с доступом в 20:10.
Сообщается, что сложности возникли у жителей Беларуси, Польши, России, Венгрии, Аргентины, Италии и других стран.
К настоящему времени компания Facebook, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, никак не отреагировала на возникшие проблемы.
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К настоящему времени компания Facebook, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, никак не отреагировала на возникшие проблемы.
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