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Масштабный сбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

20.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, свидетельствует информация портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных в мире интернет-ресурсов.

Пользователи многих стран начали жаловаться на проблемы с доступом в 20:10.

Сообщается, что сложности возникли у жителей Беларуси, Польши, России, Венгрии, Аргентины, Италии и других стран.

К настоящему времени компания Facebook, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, никак не отреагировала на возникшие проблемы.

 
Теги: Минск
 
 
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К настоящему времени компания Facebook, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, никак не отреагировала на возникшие проблемы.
 
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