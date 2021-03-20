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Мотоциклы за 10 тысяч евро везли в Беларусь под видом запчастей ― видео

20.03.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС двух дорогостоящих мотоциклов под видом запасных частей, а также кузова легкового авто, стоимость которого была занижена впятеро. Попытку контрабанды остановили в пункте пропуска "Каменный Лог".

Как выяснилось в ходе разбирательства, транспорт следовал из Эстонии на территорию Евразийского экономического союза.

За рулем грузовика находился гражданин Литвы, он показал сотрудникам таможни сопроводительные документы на запчасти к легковым автомобилям и мотоциклам, рамы мотоцикла и кузов легкового автомобиля.

При досмотре было установлено, что вместо двух рам мотоцикла стоимостью по 30 евро каждая, грузовик перевозит два б/у мотоцикла в разобранном виде, их суммарная стоимость была оценена в 10 тыс. евро, сообщили на таможне.

Кроме того, впятеро была занижена и стоимость кузова легкового авто.

Гродненская региональная таможня начала административный процесс по ч.3 ст.15.5 КоАП РБ, по которой предусмотрен штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

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Теги: Минск
 
 
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Таможня показала, как контрабандисты разобрали два недешевых мотоцикла и пытались перевезти их через границу под видом запчастей стоимостью 60 евро.
 
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