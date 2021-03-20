В Бобруйске утонул ребенок: на месте работают следователи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. В Бобруйске утонул десятилетний мальчик, сообщила пресс-служба Следственного комитета в субботу.

Трагедия произошла в субботу на реке Березина. Мальчик провалился под лед, очевидцы сообщили об этом врачам и спасателям. Ребенка оперативно достали из воды, но, к сожалению, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Сейчас следователи работают на месте трагедии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия с детьми

Инциденты с детьми, к сожалению, не редкость. Например, месяц назад в Лепеле 10-летний ребенок провалился в трехметровый колодец . Спасатели благополучно его достали, мальчику госпитализация не понадобилась.

А в Новогрудке в начале марта ребенок потерял сознание и не менее 40 минут лежал без движения на земле, а взрослые не поинтересовались, что случилось. В итоге рыбак, который находился рядом позвонил в милицию. Сотрудники Новогрудского РОВД забрали ребенка и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у девочки легкое переохлаждение, сейчас с ней все в порядке.