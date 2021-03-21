По факту беспорядков у офиса президента Украины возбуждено уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения ущерба зданию офиса президента Украины, сообщила полиция Киева.

В субботу, 20 марта, возле офиса президента Владимиру Зеленского прошла акция в поддержку осужденного радикала Сергея Стерненко. Активисты жгли файеры, бросали взрывпакеты, облили здание краской и пытались поджечь двери. За противоправные действия задержан один из участников – Владислав Гранецкий-Стафийчук, также известный как Владислав Сорд, 1995 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием.

По факту инцидента, который был квалицифирован как хулиганство, Следственный отдел Печерского управления Киева возбудил уголовное производство, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

По данным украинских СМИ, после того как задержанного на акции Владислава Сорда доставили в Печерское отделение полиции, возле отделения начались столкновения между правоохранителями и сторонниками Стерненко. Полиция применила слезоточивый газ, несколько человек травмированы.

Кто такой Сергей Стерненко

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.

Приморским районным судом Одессы Сергей Стерненко был признан виновным в похищении человека и разбое и приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.