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На пожаре в Минском районе погибли три человека
21.03.2021 12:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар - Sputnik. Три человека погибли на пожаре в Минском районе, подробности инцидента рассказали в Следственном комитете.
Сообщение о возгорании деревянного дома в поселке Сухорукие Минского района поступило около 7 утра в воскресенье, 21 марта. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех человек. По предварительным данным, погибли безработные мужчины, которым было 34, 45 и 66 лет. Двое из них снимали жилье у третьего.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов управления ГКСЭ по Минской области.
Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели людей. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины возгорания, личности погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генотипоскопические и пожарно-техническая экспертизы.
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По факту гибели людей районное управление Следственного комитета проводит проверку.
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