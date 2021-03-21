На пожаре в Минском районе погибли три человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Три человека погибли на пожаре в Минском районе, подробности инцидента рассказали в Следственном комитете.

Сообщение о возгорании деревянного дома в поселке Сухорукие Минского района поступило около 7 утра в воскресенье, 21 марта. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех человек. По предварительным данным, погибли безработные мужчины, которым было 34, 45 и 66 лет. Двое из них снимали жилье у третьего.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов управления ГКСЭ по Минской области.

Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели людей. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины возгорания, личности погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генотипоскопические и пожарно-техническая экспертизы.