﻿ В деревне Сухорукие под Минском сгорел дом. Погибли трое мужчин 34, 45 и 66 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В деревне Сухорукие под Минском сгорел дом. Погибли трое мужчин 34, 45 и 66 лет

21.03.2021 12:33 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В поселке Сухорукие под Минском сгорел частный дом. Ликвидировавшие пожар спасатели обнаружили тела трех человек. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба СК

По данным следствия, сообщение о пожаре в деревянном доме в поселке Сухорукие поступило около 7 утра 21 марта. При ликвидации пожара обнаружены тела трех человек. По предварительной информации, погибшими являются мужчины в возрасте 34, 45 и 66 лет. Они официально не работали, двое арендовали жилье у третьего.

В настоящее время следственно-оперативная группа с участием специалистов управления ГКСЭ по Минской области проводит осмотр места происшествия.

Минским РОСК по факту гибели людей проводится проверка. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины возгорания, личности погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генотипоскопические и пожарно-техническая экспертизы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минским РОСК по факту гибели людей проводится проверка. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На пожаре в Минском районе погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by