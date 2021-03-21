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Очень пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием четырех машин
21.03.2021 13:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар – Sputnik. ДТП с участием четырех автомобилей произошло поздно вечером в субботу, 20 марта, в Минске, подробности рассказали в ГАИ белорусской столицы.
Примерно без пятнадцати одиннадцать 28-летний водитель, управлявший Renault Megane, ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Матусевича. На перекрестке проспекта с улицей Притыцкого он врезался в остановившийся на красный свет Peugeot. От удара последний отбросило на впереди стоящий Renault Logan, далее по цепочке Renault Logan совершил наезд на Opel.
В результате ДТП автомобили получил механические повреждения, среди людей пострадавших нет.
Медицинское освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в организме водителя Renault Megane составила 2,65 промилле. Предположительно, молодой человек уснул за рулем во время движения.
В ГАИ в очередной раз напомнили, что садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения категорически запрещено.
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Медицинское освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в организме водителя Renault Megane составила 2,65 промилле.
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