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Беспорядки в Киеве: Порошенко считают главным организатором акции

21.03.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. В офисе Владимира Зеленского считают бывшего президента Украины Петра Порошенко ключевым организатором субботней акции у здания главы государства.

"Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как ее ключевого организатора", - сказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, манифестацию можно назвать попыткой политического давления на власть. Подоляк отметил, что на протяжении пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к политической партии "Европейская солидарность".

Что произошло

В субботу у офиса президента Владимира Зеленского прошла акция в поддержку осужденного Сергея Стерненко, во время которой протестующие облили здание краской, пытались поджечь его двери и бросали взрывпакеты.

По факту беспорядков у офиса президента Украины, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек, возбуждено уголовное дело. На акции было задержано более 20 протестующих, одному из них грозит до семи лет лишения свободы.

За что судили Стерненко

В субботу в Одессе Приморский суд признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и разбое. Мужчине, в поддержку которого в Киеве вышли протестанты, назначен срок лишения свободы - семь лет, кроме того, суд постановил конфисковать половину его имущества.  

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Сергея Щербича и требовали, чтобы он отказался от депутатского мандата. Щербич обратился в полицию и назвал своих похитителей: Сергей Стерненко и Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.

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Теги: Минск
 
 
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По факту массовых столкновений у офиса президента Украины возбуждено уголовное дело за хулиганство, одному из задержанных грозит до семи лет лишения свободы.
 
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