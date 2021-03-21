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Беспорядки в Киеве: Порошенко считают главным организатором акции
21.03.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар - Sputnik. В офисе Владимира Зеленского считают бывшего президента Украины Петра Порошенко ключевым организатором субботней акции у здания главы государства.
"Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как ее ключевого организатора", - сказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, манифестацию можно назвать попыткой политического давления на власть. Подоляк отметил, что на протяжении пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к политической партии "Европейская солидарность".
Что произошло
В субботу у офиса президента Владимира Зеленского прошла акция в поддержку осужденного Сергея Стерненко, во время которой протестующие облили здание краской, пытались поджечь его двери и бросали взрывпакеты.
По факту беспорядков у офиса президента Украины, в которых приняли участие порядка двух тысяч человек, возбуждено
За что судили Стерненко
В субботу в Одессе Приморский суд признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и разбое. Мужчине, в поддержку которого в Киеве вышли протестанты, назначен срок лишения свободы - семь лет, кроме того, суд постановил конфисковать половину его имущества.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Сергея Щербича и требовали, чтобы он отказался от депутатского мандата. Щербич обратился в полицию и назвал своих похитителей: Сергей Стерненко и Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
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По факту массовых столкновений у офиса президента Украины возбуждено уголовное дело за хулиганство, одному из задержанных грозит до семи лет лишения свободы.
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