Председателя Белорусской социал-демократической партии задержали в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Председателя Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игоря Борисова задержали в воскресенье, об этом Sputnik сообщили в офисе партии.

"Его задержали около двух часов назад, сейчас с ним беседуют в Партизанском РУВД. Можно предположить, что с ним разговаривают по поводу предстоящего "Дня воли", который пройдет 25 марта", - сказали Sputnik в офисе партии.

Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада") – одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики ("День воли"). БНР была провозглашена больше 100 лет назад - 25 марта 1918 года.

"Горячая весна"

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее сообщал , что спецслужбам известно о планах по дестабилизации обстановки в стране в период 25-27 марта. Он отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в белорусской столице в этот период, в том числе – с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями. Причем два первых сценария, по его словам, на начальном этапе предусматривают подачу заявки на празднование оппозицией "Дня воли".

По словам председателя КГБ, сценарии "горячей весны" разрабатываются за рубежом, а причастны к таким планам люди, которые ранее покинули Беларусь. Тертель предупредил, что спецслужбы будут действовать жестко, если кто-то вздумает реализовать подобные сценарии развития событий.

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