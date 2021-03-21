ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Председателя Белорусской социал-демократической партии задержали в Минске

21.03.2021 17:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. Председателя Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игоря Борисова задержали в воскресенье, об этом Sputnik сообщили в офисе партии.

"Его задержали около двух часов назад, сейчас с ним беседуют в Партизанском РУВД. Можно предположить, что с ним разговаривают по поводу предстоящего "Дня воли", который пройдет 25 марта", - сказали Sputnik в офисе партии.

Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада") – одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики ("День воли"). БНР была провозглашена больше 100 лет назад - 25 марта 1918 года.

"Горячая весна"

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее сообщал, что спецслужбам известно о планах по дестабилизации обстановки в стране в период 25-27 марта. Он отмечал, что получена информация о трех сценариях акций протеста в белорусской столице в этот период, в том числе – с нанесением увечий гражданам и столкновениями с правоохранителями. Причем два первых сценария, по его словам, на начальном этапе предусматривают подачу заявки на празднование оппозицией "Дня воли".

По словам председателя КГБ, сценарии "горячей весны" разрабатываются за рубежом, а причастны к таким планам люди, которые ранее покинули Беларусь. Тертель предупредил, что спецслужбы будут действовать жестко, если кто-то вздумает реализовать подобные сценарии развития событий.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее "Грамада" подписывала заявку на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения БНР, - Дня воли.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Беспорядки в Киеве: Порошенко считают главным организатором акции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by