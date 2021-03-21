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Председателя Белорусской социал-демократической партии задержали в Минске
21.03.2021 17:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар - Sputnik. Председателя Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игоря Борисова задержали в воскресенье, об этом Sputnik сообщили в офисе партии.
"Его задержали около двух часов назад, сейчас с ним беседуют в Партизанском РУВД. Можно предположить, что с ним разговаривают по поводу предстоящего "Дня воли", который пройдет 25 марта", - сказали Sputnik в офисе партии.
Белорусская социал-демократическая партия ("Грамада") – одна из тех, кто в марте подал в мэрию Минска заявку на проведение оппозицией 25 марта массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики ("День воли"). БНР была провозглашена больше 100 лет назад - 25 марта 1918 года.
"Горячая весна"
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее
По словам председателя КГБ, сценарии "горячей весны" разрабатываются за рубежом, а причастны к таким планам люди, которые ранее покинули Беларусь. Тертель предупредил, что спецслужбы будут действовать жестко, если кто-то вздумает реализовать подобные сценарии развития событий.
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Ранее "Грамада" подписывала заявку на проведение массового мероприятия, приуроченного к очередной годовщине провозглашения БНР, - Дня воли.
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