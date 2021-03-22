|
На пенсионере в ванной загорелась одежда, он умер
Источник материала: Tut.by
На пенсионере в ванной комнате загорелась одежда, он погиб. Об этом сообщает
В воскресенье 21 марта спасателям сообщили, что в квартире по улице Харьковская, 80 «в результате пожара» загорелась одежда на мужчине, это произошло в ванной комнате.
Пенсионер был без сознания с ожогами 1−2 степеней (50% поверхности тела), еще до приезда спасателей медики пытались его реанимировать. Вызов МЧС был в 17.36, а в 18.30 констатировали смерть мужчины.
Эвакуацию не проводили. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина был без сознания с ожогами 1−2 степеней (50% поверхности тела), еще до приезда спасателей медики пытались его реанимировать. В 18.30 констатировали смерть.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)