На пенсионере в ванной загорелась одежда, он умер

Источник материала: Tut.by

На пенсионере в ванной комнате загорелась одежда, он погиб. Об этом сообщает МЧС Минска .

В воскресенье 21 марта спасателям сообщили, что в квартире по улице Харьковская, 80 «в результате пожара» загорелась одежда на мужчине, это произошло в ванной комнате.

Пенсионер был без сознания с ожогами 1−2 степеней (50% поверхности тела), еще до приезда спасателей медики пытались его реанимировать. Вызов МЧС был в 17.36, а в 18.30 констатировали смерть мужчины.

Эвакуацию не проводили. Причина пожара устанавливается.