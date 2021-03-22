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Мужчину, который ограбил и изнасиловал минчанку, задержали спустя 14 лет

22.03.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Преступление произошло на территории Фрунзенского района Минска ночью 15 сентября 2007 года, все это время мужчине удавалось скрываться от наказания.

Уголовное дело об изнасиловании и грабеже в отношении гражданки Республики Беларусь расследуется Следственным управлением УСК по городу Минску.

"15 сентября 2007 года неизвестный на территории Фрунзенского района столицы совершил половое сношение с женщиной вопреки ее воле, а также открыто похитил находящиеся при ней денежные средства и мобильный телефон", – говорится в сообщении СК.

Как уточняют в ведомстве, все это время правоохранители вели кропотливую работу для установления личности подозреваемого. Сделать это удалось уже через несколько дней после преступления, нападавшим оказался минчанин 1982 года рождения. Узнав о возбуждении уголовного дела, он скрылся, обвинение по ч. 1 ст. 166 и ч. 2 ст. 206 УК РБ ему предъявили заочно. 

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"В результате следственным путем был установлен возможный адрес его местожительства на территории Москвы. Указанная информация оперативно была передана в ГУВД Мингорисполкома для проверки. В четверг, 18 марта текущего года, разыскиваемый был задержан по установленному следователями адресу", – говорится в сообщении СК. 

Сейчас решается вопрос о выдаче преступника следственным органам Беларуси для его уголовного преследования. 

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Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело было возбуждено по горячим следам, но мужчина успел скрыться от правоохранительных органов.
 
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