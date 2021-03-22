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В Минске возобновился суд по делу Виктора Бабарико

22.03.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси возобновила после перерыва рассмотрение уголовного дела экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще семерых обвиняемых.

Перерыв в суде был объявлен 23 февраля, прокуроры тогда еще не успели зачитать обвинение всем фигурантам дела. Сегодня в зале суда, кроме журналистов, присутствуют несколько десятков родных и близких обвиняемых, а также ряд послов из стран ЕС, которые аккредитованы в Минске.

© Sputnik / Анна Нефедова
Поддержать обвиняемых в суд пришли их родственники и близкие

Официальная причина перерыва, который продлился почти месяц, – болезнь одного из участников суда. Материалы уголовного дела о взятках и отмывании денег в особо крупном размере составляют около 120 томов.

Прокуроры продолжили читать обвинение. До перерыва было полностью оглашено обвинение пятерым обвиняемым. На стадии предварительного расследования вину признали все фигуранты дела, за исключением основного – Виктора Бабарико. Как и до перерыва, Бабарико в зале суда находится в дальней клетке. До начала заседания он пообщался с одним из трех своих адвокатов.

Дело Белгазпромбанка

Суд по громкому делу топ-менеджеров Белагазпромбанка начался 17 февраля. В деле восемь обвиняемых, семь из них с лета прошлого года находятся в СИЗО КГБ, среди них и основной фигурант – экс-глава банка Виктор Бабарико. Шестеро из восьми заключили досудебное соглашение и возместили ущерб. Виктор Бабарико – единственный, кто не признал вину.

Уголовное дело Бабарико и других обвиняемых расследовал КГБ, экс-банкиру было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой лиц, а также в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Обвинение пяти фигурантам уже оглашено, прокуроры озвучили и суммы взяток и незаконных вознаграждений, проходящих по делу – в общей сложности это 8 470 917,39 белорусского рубля, 5 269 523,71 евро и 7 391 266,2 доллара. При этом суммы, вменяемые обвиняемым, разные.

Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году. А до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуроры продолжили читать обвинение фигурантам дела, оно еще не оглашено полностью троим обвиняемым.
 
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