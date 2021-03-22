|
В Рогачевском районе сельчанин нашел в поле у телеги тела троих мужчин
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе мужчина нашел три трупа. Подробности
12 марта в поле примерно в 2,5 километра от деревни Малые Стрелки местный житель обнаружил стоявшую гужевую повозку, на ней и возле нее — тела троих мужчин из соседнего населенного пункта.
При первичном осмотре видимых телесных повреждений обнаружено не было.
Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На поле примерно в 2,5 километра от деревни Малые Стрелки местный житель обнаружил стоявшую гужевую повозку, на ней и возле нее - тела трех мужчин.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)