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В Рогачевском районе сельчанин нашел в поле у телеги тела троих мужчин

22.03.2021 13:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе мужчина нашел три трупа. Подробности сообщает «Гомельская правда».

12 марта в поле примерно в 2,5 километра от деревни Малые Стрелки местный житель обнаружил стоявшую гужевую повозку, на ней и возле нее — тела троих мужчин из соседнего населенного пункта.

При первичном осмотре видимых телесных повреждений обнаружено не было.

Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

 
 
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На поле примерно в 2,5 километра от деревни Малые Стрелки местный житель обнаружил стоявшую гужевую повозку, на ней и возле нее - тела трех мужчин.
 
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