В Рогачевском районе сельчанин нашел в поле у телеги тела троих мужчин

Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе мужчина нашел три трупа. Подробности сообщает «Гомельская правда».

12 марта в поле примерно в 2,5 километра от деревни Малые Стрелки местный житель обнаружил стоявшую гужевую повозку, на ней и возле нее — тела троих мужчин из соседнего населенного пункта.

При первичном осмотре видимых телесных повреждений обнаружено не было.

Для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.