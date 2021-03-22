Бабарико в суде заявил, что не признает вину в полном объеме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил в суде, что не признает вину. Сегодня после перерыва возобновился судебный процесс по данному делу, и прокуроры завершили зачитывать обвинение, передает корреспондент Sputnik.

"Статьи понятны. Нет, я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют", – заявил он суду.

Все остальные обвиняемые признали вину в полном объеме.

Бабарико заявил суду, что предъявленное ему обвинение не конкретизировано. "Я считаю, это нарушает мое право на защиту. Об этом я буду говорить в своих показаниях", – сказал он.

Планируется, что в ближайшее время начнется допрос обвиняемых.

В чем обвиняют Виктора Бабарико?

Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взяток организованной группой лиц и в легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Он также обвиняется в том, что два года назад провел финансовые операции по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году. А до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Последует