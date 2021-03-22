ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бабарико в суде заявил, что не признает вину в полном объеме

22.03.2021 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил в суде, что не признает вину. Сегодня после перерыва возобновился судебный процесс по данному делу, и прокуроры завершили зачитывать обвинение, передает корреспондент Sputnik.

"Статьи понятны. Нет, я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют", – заявил он суду.

Все остальные обвиняемые признали вину в полном объеме.

Бабарико заявил суду, что предъявленное ему обвинение не конкретизировано. "Я считаю, это нарушает мое право на защиту. Об этом я буду говорить в своих показаниях", – сказал он.

Планируется, что в ближайшее время начнется допрос обвиняемых.

В чем обвиняют Виктора Бабарико?

Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, обвиняется в получении взяток организованной группой лиц и в легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях – в особо крупном размере. Он также обвиняется в том, что два года назад провел финансовые операции по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году. А до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуроры завершили чтение обвинения фигурантам уголовного дела, сегодня судебное следствие возобновилось после перерыва.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Рогачевском районе сельчанин нашел в поле у телеги тела троих мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by