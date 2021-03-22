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Молодечненец пытался зарезать бывшую жену на глазах у сына

22.03.2021 17:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Молодечно, который пытался зарезать бывшую супругу, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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По информации правоохранителей, инцидент произошел на лестничной площадке подъезда одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Строителей районного центра. Когда на место прибыли милиционеры, женщина еще находилась в сознании и рассказала, что нападение на нее совершил бывший супруг.

"Пока оперативники разыскивали подозреваемого, мужчина сам пришел в милицию и сознался в совершении преступления", – сказали в УВД.

Оперативники выяснили, что тем вечером 45-летний молодечненец пришел в гости к бывшей жене и сыну, однако никого не застал в квартире. Встретил он их на первом этаже, начался разговор, который перерос в перепалку. В результате гражданин несколько раз ударил женщину кулаком, а затем ножом.

При этом сын нападавшего пытался защищать мать, но не смог этого сделать.

Позже было установлено, что в момент произошедшего молодечненец был пьян. При этом следователям объяснить мотивы своего поступка не смог, но сожалел, что не довел начатое до конца.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации, медики ее состояние оценивают как тяжелое. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ему в качестве наказания грозит до восьми лет тюрьмы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Следователям объяснить мотивы своего поступка мужчина не смог, но сожалел, что не довел начатое до конца.
 
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