Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Столичные милиционеры провели очередной рейд по развлекательным заведениям, расположенным на улице Зыбицкой, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители нашли троих мигрантов-нелегалов: двое иностранцев работали незаконно, еще один, гражданин Узбекистана, уклонился от депортации в добровольном порядке. Его задержали и теперь вышлют из страны принудительно.

Протоколы составляли по статье 23.55 КоАП за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. За работу без специального разрешения иностранцев ждет штраф в размере до 50 базовых величин и депортация.

В ГУВД сказали, что в ближайшее время в Минске проведут отработку некоторых других клубов и баров.

Напомним, в предыдущий раз правоохранители проводили аналогичный рейд на Зыбицкой в середине февраля: тогда за нарушения миграционного законодательства правоохранители составили административные протоколы в отношении 25 иностранцев.

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