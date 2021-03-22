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Очередной рейд по Зыбицкой: задержаны "нелегалы"

22.03.2021 18:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Столичные милиционеры провели очередной рейд по развлекательным заведениям, расположенным на улице Зыбицкой, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители нашли троих мигрантов-нелегалов: двое иностранцев работали незаконно, еще один, гражданин Узбекистана, уклонился от депортации в добровольном порядке. Его задержали и теперь вышлют из страны принудительно. 

© Sputnik / Сергей Аверин
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Протоколы составляли по статье 23.55 КоАП за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. За работу без специального разрешения иностранцев ждет штраф в размере до 50 базовых величин и депортация.

В ГУВД сказали, что в ближайшее время в Минске проведут отработку некоторых других клубов и баров.

Напомним, в предыдущий раз правоохранители проводили аналогичный рейд на Зыбицкой в середине февраля: тогда за нарушения миграционного законодательства правоохранители составили административные протоколы в отношении 25 иностранцев.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники управления по гражданству и миграции составили административные протоколы: иностранцев ждут солидные штрафы и депортация.
 
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