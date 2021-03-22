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В Молодечно пьяный мужчина несколько раз ударил ножом бывшую супругу на глазах у сына

22.03.2021 18:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина напал на бывшую супругу в подъезде. Оказалось, он был пьян. Объяснить свой поступок сам он не смог, но сожалел, что не довел дело до конца. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: TUT.BY

На днях около 19.30 в милицию от медиков скорой помощи поступила информация о ножевом ранении у 42-летней женщины. Инцидент произошел на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома по улице Строителей в Молодечно. Когда милиция прибыла на место происшествия, пострадавшую еще не увезли, женщина была в сознании и рассказала, что это сделал ее бывший муж.

Вскоре 45-летний мужчина сам пришел в милицию и сдался. 

Он рассказал, что в тот вечер мужчина пришел в гости к бывшей супруге и сыну, но в квартире никого не застал. Выходя из лифта на первом этаже, он встретил бывшую жену с ребенком, которые возвращались из бассейна, — между родителями завязался разговор, который вскоре перерос в перепалку. Сначала мужчина несколько раз ударил ее кулаком в голову, а после того как она упала, достал нож и нанес ей несколько ударов.

Нападение произошло на глазах у сына, мальчик пытался помочь матери, отбивая ее.

Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту нападения СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК Беларуси «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В момент нападения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: освидетельствование показало в его организме более 1,8 промилле алкоголя. Объяснить свой поступок сам он не смог, однако сожалел, что не довел дело до конца.

 
 
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Мужчина напал на бывшую супругу в подъезде. Оказалось, он был пьян. Объяснить свой поступок сам он не смог, но сожалел, что не довел дело до конца.
 
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