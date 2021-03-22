В Мурманской области сошла лавина. Под ней нашли тело ребенка

Источник материала: Tut.by

Лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорска. Спасатели нашли тело ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

«В 18.00 от зарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети», — сказали в МЧС.

Остальные туристы не нуждаются в медицинской помощи.

ЧП произошло в 5 км от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. По данным источника, туристы заявили один маршрут, но отправились по другому.