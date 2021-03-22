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В Мурманской области сошла лавина. Под ней нашли тело ребенка
Источник материала: Tut.by
Лавина сошла в Мурманской области в районе Оленегорска. Спасатели нашли тело ребенка, сообщили
«В 18.00 от зарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети», — сказали в МЧС.
Остальные туристы не нуждаются в медицинской помощи.
ЧП произошло в 5 км от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. По данным источника, туристы заявили один маршрут, но отправились по другому.
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ЧП произошло в 5 км от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. По данным источника,...
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