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В Щучинском районе на пожаре нашли тела мужчины и женщины

22.03.2021 21:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ранним утром 22 марта житель деревни Кобровцы сообщил о пожаре у соседей. На месте пожара нашли тела хозяев, сообщает МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 22 марта в 05.06. Житель деревни Кобровцы Щучинского района рассказал о пожаре у соседей. Он вышел кормить скот, и обратил внимание на небольшое задымление, но решил, что односельчане растапливают печь. Когда через некоторое время вернулся из сарая, дым уже выбивался из-под кровли. Мужчина сообщил о пожаре в службу 101 и начал стучать в окна, но никто не отозвался.

Прибывшие на место пожара спасатели нашли в комнате погибшего 63-летнего хозяина, а на кухне — его 59-летнюю жену.

Основная рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Обстоятельства гибели пенсионеров устанавливают сотрудники Следственного комитета.

 
 
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Прибывшие на место пожара спасатели нашли в комнате погибшего 63-летнего хозяина, а на кухне - его 59-летнюю жену.
 
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