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Белый дом рассказал о состоянии Байдена после падения на трапе
23.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Состояние здоровья американского президента Джо Байдена после падения на трапе самолета хорошее, сообщила журналистам пресс-секретарь руководителя страны Джен Псаки.
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В пятницу 19 марта, глава США, поднимаясь по трапу лайнера, упал – кадры произошедшего казуса облетели все СМИ мира.
По словам Псаки, в настоящее время Байден отлично себя чувствует.
Она также отметила, что подниматься по трапу президентского самолета иногда достаточно сложно.
Псаки рассказала, что на минувших выходных Байден посетил резиденцию в Кэмп-Дэвид: его сопровождал доктор, однако потребовался ли президенту дополнительный осмотр в связи с инцидентом, она не знает.
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По словам пресс-секретаря лидера США, подниматься по трапу президентского самолета иногда достаточно сложно.
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