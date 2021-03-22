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Белый дом рассказал о состоянии Байдена после падения на трапе

23.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Состояние здоровья американского президента Джо Байдена после падения на трапе самолета хорошее, сообщила журналистам пресс-секретарь руководителя страны Джен Псаки.

© Photo : YouTube / Insider Paper
Байден поскользнулся и упал на трапе самолета перед вылетом в Джорджию

В пятницу 19 марта, глава США, поднимаясь по трапу лайнера, упал – кадры произошедшего казуса облетели все СМИ мира.

По словам Псаки, в настоящее время Байден отлично себя чувствует.

Она также отметила, что подниматься по трапу президентского самолета иногда достаточно сложно.

Псаки рассказала, что на минувших выходных Байден посетил резиденцию в Кэмп-Дэвид: его сопровождал доктор, однако потребовался ли президенту дополнительный осмотр в связи с инцидентом, она не знает.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам пресс-секретаря лидера США, подниматься по трапу президентского самолета иногда достаточно сложно.
 
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