Белый дом рассказал о состоянии Байдена после падения на трапе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Состояние здоровья американского президента Джо Байдена после падения на трапе самолета хорошее, сообщила журналистам пресс-секретарь руководителя страны Джен Псаки.

В пятницу 19 марта, глава США, поднимаясь по трапу лайнера, упал – кадры произошедшего казуса облетели все СМИ мира.

По словам Псаки, в настоящее время Байден отлично себя чувствует.

Она также отметила, что подниматься по трапу президентского самолета иногда достаточно сложно.

Псаки рассказала, что на минувших выходных Байден посетил резиденцию в Кэмп-Дэвид: его сопровождал доктор, однако потребовался ли президенту дополнительный осмотр в связи с инцидентом, она не знает.