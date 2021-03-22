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Лавина сошла на туристическую группу в Хибинах
23.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Лавина сошла на туристическую группу в горах Хибинах в Мурманской области, сообщило МЧС России.
Всего в тургруппе, попавшей под лавину, было 16 человек, в том числе 13 детей. По информации спасателей, на место направились сотрудники МЧС – всего более 50 специалистов, был организован оперативный штаб.
По данным МЧС РФ, группа, приехавшая в Хибины из Санкт-Петербурга, была зарегистрирована.
В результате травмы получил один ребенок, остальные члены группы не пострадали – им медицинская помощь не понадобилась.
По информации Следственного комитета России, травмированная при сходе лавины девочка скончалась - после извлечения ее из-под снега проводились реанимационные мероприятия, однако они не дали должного результата.
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В результате травмы получил и скончался один ребенок, остальные члены группы не пострадали – им медицинская помощь не понадобилась.
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