В Колорадо в супермаркете неизвестный застрелил 10 человек, в том числе полицейского

Источник материала: Tut.by

Десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо, сообщает ABC news.

Источник в полиции сообщил телеканалу, что полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе на парковке у супермаркета, которое поступило примерно в 14.30 по местному времени. После этого вооруженный винтовкой подозреваемый открыл по ним огонь. В результате 51-летний офицер полиции Эрик Тэлли, который приехал на место первым, погиб.

После этого подозреваемый был ранен и взят под стражу. Его отправили в местную больницу. Полиция не назвала его имени и возможные мотивы. Агентство Reuters опубликовало видео задержания и госпитализации подозреваемого.