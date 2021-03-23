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Атака террористов в Нигере: погибли 137 человек
23.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. В Нигере террористы напали на несколько деревень, расположенные рядом с Мали, погибли 137 человек, сообщило правительство страны в ночь на вторник.
За неделю общее число жертв в районе Тахуа достигло 236. Это одно из самых массовых убийств за последнее время.
Как сообщается, вооруженные боевики приехали в деревни на мотоциклах и устроили беспорядочную стрельбу по местным жителям.
С 23 марта в Нигере объявлен трехдневный траур.
Официальный представитель правительства заявил, что вооруженные бандиты вышли "на новый уровень ужаса и жестокости". По его словам, правоохранительные органы страны усилили меры безопасности в районе ЧП.
Регион Тахуа - одна из зон в Нигере, где постоянно совершают вылазки боевики террористических группировок. 2 января нынешнего года боевики напали на две деревни на западе страны, убив там около 100 мирных жителей.
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В регионе постоянно совершают вылазки боевики террористических группировок, однако случай стал одним из самых массовых убийств за последнее время.
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