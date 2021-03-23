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"Стало трудно дышать": Лера Кудрявцева попала в реанимацию
23.03.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Лера Кудрявцева оказалась в реанимации: в больницу экс-подругу Сергея Лазарева доставили прямо со съемок передачи.
Этот год уже можно назвать проверкой на прочность Кудрявцевой: в начале января ведущая
Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем: звезду шоу "Секрет на миллион" доставили в больницу прямо с рабочей площадки.
До этого Кудрявцева успела заснять ролик из своей гримерной, где общалась с коллегами. Следующее видео, которое увидели подписчики, – Лера на фоне больничных стен отделения реанимации.
Как только испуганная Кудрявцева пришла в себя, она рассказала о своем состоянии и результатах предварительной медицинской проверки. Судя по всему, во всем виноваты стресс и перенапряжение. Также жена хоккеиста поспешила успокоить фанатов.
"В обморок не падала, просто стало плохо на работе. Мне стало трудно дышать, в груди заболело. Я очень перепугалась, но это нервы", – отметила звезда.
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После того, как звезде "Секрета на миллион" стало плохо на съемочной площадке, блондинка созналась в проблемах со здоровьем.
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