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Неожиданный поворот: Бабарико заявил отвод суду

23.03.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар - Sputnik. Экс-председатель Белгазпромбанка Виктор Бабрико заявил отвод суду, сообщает корреспондент Sputnik из зала суда.

Второй день после перерыва начался с того, что основной обвиняемый хотел обратится к суду с письменным заявлением, но председательствующий судья Игорь Любовицкий запретил ему этот сделать. Любовицкий пояснил, что вчера судом уже был определен порядок допроса обвиняемых, и Бабарико не первый будет давать показания.

"Высокий суд прошу прощения, но все–таки с учетом того, что что у меня сейчас нет возможности реализовать свое право сделать заявление, я считаю, что у меня есть основание заявить отвод суду", - заявил Бабарико.

Его адвокаты поддержали заявление об отводе, заявив, что Бабарико хотел сообщил суду новые обстоятельства по делу.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Адвокаты экс-главы банка поддержали заявление об отводе, заявив, что Бабарико хотел сообщил суду новые обстоятельства по делу.
 
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