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В Речицком районе ушла из деревенского двора двухлетняя девочка. Ребенка нашли утонувшим в Днепре

23.03.2021 11:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 22 марта стало известно о том, в реке Днепр в деревне Жмуровка Речицкого района утонула 2-летняя девочка. Об этом сообщает МЧС.

Мать сообщила милиции, что потерялась ее дочь: дети играли днем во дворе, а теперь она, мол, не может найти девочку.

Родители и родственники начали искать ее самостоятельно — и нашли утонувшей на поверхности воды возле берега реки Днепр.

 
 
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