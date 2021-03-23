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В Речицком районе ушла из деревенского двора двухлетняя девочка. Ребенка нашли утонувшим в Днепре
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером 22 марта стало известно о том, в реке Днепр в деревне Жмуровка Речицкого района утонула 2-летняя девочка. Об этом
Мать сообщила милиции, что потерялась ее дочь: дети играли днем во дворе, а теперь она, мол, не может найти девочку.
Родители и родственники начали искать ее самостоятельно — и нашли утонувшей на поверхности воды возле берега реки Днепр.
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Днем мать сообщила милиции, что потерялась ее дочь.
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