В Речицком районе ушла из деревенского двора двухлетняя девочка. Ребенка нашли утонувшим в Днепре

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 22 марта стало известно о том, в реке Днепр в деревне Жмуровка Речицкого района утонула 2-летняя девочка. Об этом сообщает МЧС.

Мать сообщила милиции, что потерялась ее дочь: дети играли днем во дворе, а теперь она, мол, не может найти девочку.

Родители и родственники начали искать ее самостоятельно — и нашли утонувшей на поверхности воды возле берега реки Днепр.