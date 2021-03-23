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В массовых беспорядках участвовали анархисты из Украины и России - СК
23.03.2021 13:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. В массовые беспорядки в Беларуси были вовлечены анархистские движения из Украины и России, заявил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.
В стране расследуются дела в отношении значительного количества анархистов, которые участвовали в протестных акциях "по идеологическим соображениям, преследовали свои цели".
"Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации", - цитирует Пасько БелТА.
Уголовные дела в отношении блогеров
"В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния. Это и Путило, Протасевич и, конечно же, Мотолько", - заявил начальник управления СК по Минску.
Все вышеназванные блогеры находятся за границей, Генпрокуратура занимается их экстрадицией. Правоохранители направили документы на выдачу блогеров и ждут ответ из зарубежа, отметил Пасько.
Как сообщалось ранее, в министерство внутренних дел Беларуси поступили документы для организации межгосударственного
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Деятельность анархистских движений, участвовавших в акциях протеста в Беларуси, носила международный характер.
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