В массовых беспорядках участвовали анархисты из Украины и России - СК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. В массовые беспорядки в Беларуси были вовлечены анархистские движения из Украины и России, заявил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

В стране расследуются дела в отношении значительного количества анархистов, которые участвовали в протестных акциях "по идеологическим соображениям, преследовали свои цели".

"Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации", - цитирует Пасько БелТА.

Уголовные дела в отношении блогеров

"В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния. Это и Путило, Протасевич и, конечно же, Мотолько", - заявил начальник управления СК по Минску.

Все вышеназванные блогеры находятся за границей, Генпрокуратура занимается их экстрадицией. Правоохранители направили документы на выдачу блогеров и ждут ответ из зарубежа, отметил Пасько.

Как сообщалось ранее, в министерство внутренних дел Беларуси поступили документы для организации межгосударственного розыска Антона Мотолько. Его Telegam-канал на территории Беларуси, согласно санкции правоохранительных органов, собираются признать экстремистским. В министерство информации поданы документы по ограничению доступа к аккаунту белоруса.

В ноябре КГБ Беларуси внес в список причастных к терроризму основателя Telegram-канала "Нехта" Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича. Документы об их экстрадиции направлены в Польшу.

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