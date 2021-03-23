Три летчика погибли из-за срабатывания катапульты на Ту-22М3

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Три российских летчика погибли из-за ЧП с катапультными креслами на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М3, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 23 марта на аэродроме в Калужской области: в ходе плановой подготовки к полету Ту-22М3 произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - проинформировали в Минобороны РФ.

Комиссия ВКС направлена на место ЧП для технического обследования самолета и выяснения причин трагедии.

В Калужской области на этой неделе проходили учения эскадрильи Ту-22М3.

Ту-22М3 - один из трех основных самолетов Дальней авиации ВКС России наряду с Ту-95МС и Ту-160. Эти самолеты активно участвовали, в частности, в операции против боевиков в Сирии.