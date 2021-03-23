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Три летчика погибли из-за срабатывания катапульты на Ту-22М3
23.03.2021 14:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Три российских летчика погибли из-за ЧП с катапультными креслами на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М3, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Инцидент произошел 23 марта на аэродроме в Калужской области: в ходе плановой подготовки к полету Ту-22М3 произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.
"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - проинформировали в Минобороны РФ.
Комиссия ВКС направлена на место ЧП для технического обследования самолета и выяснения причин трагедии.
В Калужской области на этой неделе проходили учения эскадрильи Ту-22М3.
Ту-22М3 - один из трех основных самолетов Дальней авиации ВКС России наряду с Ту-95МС и Ту-160. Эти самолеты активно участвовали, в частности, в операции против боевиков в Сирии.
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Точные причины инцидента установит комиссия Воздушно-космических сил России, которая уже направилась на аэродром.
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