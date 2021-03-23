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Фура протаранила поезд в Бресте: состав сошел с рельсов
23.03.2021 15:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Железнодорожный состав сошел с рельсов в Бресте в результате столкновения с большегрузным автомобилем, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла около 05:00 во вторник 23 марта на железнодорожном переезде, находящемся на улице Красногвардейской.
"Брестчанин, управляя автомобилем Scania, по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с составом", – сказали в управлении.
Там также уточнили, что от удара железнодорожные платформы с контейнерами сошли с рельсов.
На месте ДТП работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции, в настоящее время причины произошедшего устанавливаются.
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По данным ГАИ, по неустановленным пока причинам водитель фуры проигнорировал запрещающий сигнал на переезде.
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