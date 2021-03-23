Фура протаранила поезд в Бресте: состав сошел с рельсов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Железнодорожный состав сошел с рельсов в Бресте в результате столкновения с большегрузным автомобилем, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла около 05:00 во вторник 23 марта на железнодорожном переезде, находящемся на улице Красногвардейской.

"Брестчанин, управляя автомобилем Scania, по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с составом", – сказали в управлении.

Там также уточнили, что от удара железнодорожные платформы с контейнерами сошли с рельсов.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции, в настоящее время причины произошедшего устанавливаются.

Читайте также:

Фура столкнулась с пассажирским поездом под Брестом: пострадал машинист – видео

Козловой кран упал на железнодорожные пути в Минске

на железнодорожные пути в Минске Поезд протаранил фуру в Добрушском районе – видео