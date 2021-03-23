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МВД: работники Белтелекома "сливали" милиционеров "Карателям Беларуси"

23.03.2021 16:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар - Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД выявили причастность работников "Белтелекома" к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни, заявили в МВД.

Осенью 2020 года милиция сообщала о задержании 35-летнего инженера электросвязи и 24-летнего специалиста по продажам "Белтелеком", тогда в отношении них были возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время установлена причастность фигурантов к пособничеству в разжигании социальной вражды и розни", - заявили Sputnik во вторник в МВД.

По оперативной информации, обвиняемые содействовали деструктивным Telegram-каналам в создании условий к применению насилия, уничтожению имущества должностных лиц госорганов, правоохранителей, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, фигуранты дела распространяли ложные сведения и разглашали информацию, которую клиенты "Белтелекома" желали сохранить в тайне.

По данному факту Следственный комитет также возбудил уголовное дело.

В МВД также отметили, что по материалам восьмого управления ГУБОПиК МВД суд Железнодорожного района Гомеля признал 22 марта Telegram -канал "Каратели Беларуси" экстремистским. Экстремистскими были также признаны Telegram-канал "МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ", а также группы в этом мессенджере "Чат группы Каратели", "Я ВЫХОЖУ / МКБ".

В вышеупомянутых источниках публиковались "оскорбительные комментарии, разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам", отметили в МВД. Кроме того, авторы Telegram-каналов и групп призывали к массовым беспорядкам, блокировке дорог, актам вандализма, угрожали насилием и повреждением имущества представителей органов власти.

Ранее еще шесть Тelegram-каналов включены в список экстремистских в Беларуси. В перечень экстремистских материалов Мининформа были включены Тelegram-каналы "Водители 97", "Гомель Советский 97", "Речица для Жизни ЧАТ" и "Мозырь 97%", а также "Брест: Слухи и факты" и чат "Брест 97%".

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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