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Маленькая девочка пострадала в ДТП в Гомеле: ребенок в больнице
23.03.2021 17:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Шестилетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в результате столкновения двух автомобилей в Гомеле, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
© Photo : ГАИ Минска
Авария произошла в понедельник 22 марта на улице Иверской областного центра.
"Женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, осуществляя поворот, не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что в ДТП пострадал ребенок, который ехал в Hyundai: девочка была доставлена для оказания помощи в областную клиническую больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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По предварительным данным, авария произошла из-за того, что женщина-водитель при повороте не уступила дорогу другому авто.
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