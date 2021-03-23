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Маленькая девочка пострадала в ДТП в Гомеле: ребенок в больнице

23.03.2021 17:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Шестилетняя девочка получила травмы и была госпитализирована в результате столкновения двух автомобилей в Гомеле, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

© Photo : ГАИ Минска
Ребенок попал сразу под две машины в Минске

Авария произошла в понедельник 22 марта на улице Иверской областного центра.

"Женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, осуществляя поворот, не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Passat", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в ДТП пострадал ребенок, который ехал в Hyundai: девочка была доставлена для оказания помощи в областную клиническую больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По предварительным данным, авария произошла из-за того, что женщина-водитель при повороте не уступила дорогу другому авто.
 
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