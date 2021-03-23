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В Минской области поезд бизнес-класса насмерть сбил 58-летнюю женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла на месте происшествия. Задержка поезда составила шесть минут. Об этом
Трагедия произошла 22 марта в 11.38 на железнодорожном переезде станции Городея в Минской области. Под поезд бизнес-класса Минск-Брест попала 58-летняя местная жительница. Она погибла на месте.
Применялось экстренное торможение, задержка поезда составила шесть минут.
По данному факту следователи проводят проверку.
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Применялось экстренное торможение, задержка поезда составила шесть минут.
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