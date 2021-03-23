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В Минской области поезд бизнес-класса насмерть сбил 58-летнюю женщину

23.03.2021 20:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина погибла на месте происшествия. Задержка поезда составила шесть минут. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Трагедия произошла 22 марта в 11.38 на железнодорожном переезде станции Городея в Минской области. Под поезд бизнес-класса Минск-Брест попала 58-летняя местная жительница. Она погибла на месте.

Применялось экстренное торможение, задержка поезда составила шесть минут.

По данному факту следователи проводят проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Применялось экстренное торможение, задержка поезда составила шесть минут.
 
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