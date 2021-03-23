Два участка автодорог подтопило паводком в Петриковском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Два участка автомобильных дорог оказались подтопленными паводком в Петриковском районе, движение по нему пока возможно, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

По информации спасателей, под водой в настоящее время находится часть автодороги из деревни Вышелов к паромной переправе в деревне Снядин, а также в районе такой же переправы возле Петрикова.

"Подтопление произошло в результате повышения уровня воды в реке Припять", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что в настоящее время уровень воды в Припяти составляет более 730 сантиметров.

По данным управления, транспортное сообщение на подтопленных участках не нарушено – машины могут по ним проехать.

Сейчас в районе ведется мониторинг паводковой ситуации, если будут возникать чрезвычайные ситуации, они будут оперативно ликвидированы.