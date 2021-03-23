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МИД оказывает помощь бизнесмену Зингману, задержанному в Конго
24.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси оказывает помощь гражданину республики – почетному консулу Зимбабве в Минске Александру Зингману, которого задержали в Конго, сообщает
Ранее во вторник издание
"Мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны", – сказал Глаз.
Он также уточнил, что после получения более подробной информации МИД обязательно ее предоставит средствам массовой информации.
Александр Зингман – белорусский бизнесмен, который занимается поставками промышленной и сельскохозяйственной техники в Африку. Он также является почетным консулом Зимбабве в Беларуси.
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В министерстве пообещали дать более полную информацию об инциденте, как только она ведомством будет получена.
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