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МИД оказывает помощь бизнесмену Зингману, задержанному в Конго

24.03.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси оказывает помощь гражданину республики – почетному консулу Зимбабве в Минске Александру Зингману, которого задержали в Конго, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

Ранее во вторник издание Daily Maverick сообщило, что Зингман был задержан полицией в аэропорту города Лубумбаши. По информации газеты, до этого бизнесмен провел встречу с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой.

"Мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны", – сказал Глаз.

Он также уточнил, что после получения более подробной информации МИД обязательно ее предоставит средствам массовой информации.

Александр Зингман – белорусский бизнесмен, который занимается поставками промышленной и сельскохозяйственной техники в Африку. Он также является почетным консулом Зимбабве в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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В министерстве пообещали дать более полную информацию об инциденте, как только она ведомством будет получена.
 
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