Массовая стрельба в США: в супермаркете убиты 10 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Жертвами массовой стрельбы в американском штате Колорадо стали десять человек.

Глава полиции города Боулдер сообщил о том, что личность подозреваемого в стрельбе в супермаркете установлена, его перевели в тюрьму и предъявили обвинения в массовом убийстве.

Подозреваемого зовут Ахмад Алисса, ему 21 год. Как сообщают в местном отделе полиции, будет проведено тщательное расследование, правосудие будет обеспечено.

К этому моменту известно, что возраст жертв составляет от 20 до 65 лет. Среди погибших – есть и полицейский, который первым прибыл на место преступления и погиб в перестрелке. У него осталось семь детей.

Следствие пока не сообщает о мотивах преступника. Предположительно, сообщников у Ахмада Алисса не было.

По случаю трагедии в Колорадо президент США Джо Байден выступил с заявлением перед тем, как отправиться в поездку в штат Огайо. Американский лидер распорядился приспустить флаги в Белом доме в память о жертвах стрельбы в Боулдере. Траур в память о погибших продлиться до 27 марта.

Кроме того, Байден призвал к ужесточению контроля штурмового огнестрельного оружия в США. "Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в своей стране", - сказал американский лидер.

По распоряжению Байдена флаги над Белым домом приспущены. Менее недели назад флаги приспустили из-за стрельбы в массажных салонах в Джорджии, где 21-летний мужчина расстрелял восемь человек. В основном это были женщины азиатского происхождения.

Свободное ношение оружия в США

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Она вступила в силу 15 декабря 1791 года. Сейчас на каждые 100 человек в Штатах приходится 121 единица огнестрельного оружия.

Граждане страны владеют 40% всего огнестрельного оружия в мире. От его применения, по данным Минздрава США, ежедневно погибают около 100 человек.

Байден может отменить поправку?

Ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс заняться реформой законов, которые регулируют ношение огнестрельного оружия.

По его мнению, прежде чем продавать огнестрельное оружие человеку, нужно проверить его прошлое. Кроме того, президент призвал запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также большие оружейные магазины.

Американский лидер объяснил необходимость реформы борьбой c массовыми убийствами. "Такие изменения – наш долг перед теми, кого мы потеряли, и теми, кто оплакивает погибших", – заявлял Байден.