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В Браславском районе погиб рыбак - и он не жертва тонкого льда
Источник материала: Tut.by
В палатке на озере Дривяты в Браславском районе нашли тело рыбака. Мужчина отравился угарным газом,
Трагедия произошла в феврале. Накануне Дня защитника Отечества на озеро Дривяты приехала компания рыбаков. Мужчины поставили палатки в километре от берега, поужинали со спиртным и разошлись на ночлег.
А утром в одной из палаток обнаружили мертвого 58-летнего рыбака, жителя Орши.
Оказывается, мужчина обогревал свою палатку переносным газовым прибором с вытяжкой. В какой-то момент он дал сбой, угарный газ стал поступать внутрь палатки, и мужчина отравился во сне. Эту версию подтвердила экспертиза.
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Трагедия произошла еще в феврале. Накануне Дня защитника Отечества на озеро Дривяты приехала компания рыбаков. Мужчины поставили палатки в километре от берега,...
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