В Браславском районе погиб рыбак - и он не жертва тонкого льда

Источник материала: Tut.by

В палатке на озере Дривяты в Браславском районе нашли тело рыбака. Мужчина отравился угарным газом, сообщает «Браслаўская звязда».



Иллюстративное фото

Трагедия произошла в феврале. Накануне Дня защитника Отечества на озеро Дривяты приехала компания рыбаков. Мужчины поставили палатки в километре от берега, поужинали со спиртным и разошлись на ночлег.

А утром в одной из палаток обнаружили мертвого 58-летнего рыбака, жителя Орши.

Оказывается, мужчина обогревал свою палатку переносным газовым прибором с вытяжкой. В какой-то момент он дал сбой, угарный газ стал поступать внутрь палатки, и мужчина отравился во сне. Эту версию подтвердила экспертиза.