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Милиция подтвердила задержание главы Союза поляков Анжелики Борис в Гродно
24.03.2021 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. УВД Гродненской области подтвердило факт задержания лидера официально не зарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелики Борис.
"Она (Анжелика Борис – Sputnik) вчера была доставлена в РУВД Ленинского района Гродно", – сообщили Sputnik в среду в УВД Гродненской области.
Там уточнили, что речь идет о ст. 24.23 КоАП Беларуси – нарушение законодательства о проведении или организации массовых мероприятий.
Анжелика Борис возглавляет так называемый непризнанный Союз поляков Беларуси около 15 лет.
В Беларуси в настоящее время действуют два одноименных Союза поляков, один из которых не зарегистрирован и не признан белорусскими властями. Раскол произошел в 2005 году, когда на VI съезде СПБ на должность руководителя организации была избрана Анжелика Борис, сменив на этом посту Тадеуша Крючковского. Белорусские власти посчитали, что во время работы съезда были допущены нарушения, и не признали результаты съезда.
Летом того же года созвали еще один съезд, на котором председателем избрали Иосифа Лучника. Минюст Беларуси признал результаты выборов, в то время как Польша выступила в поддержку Анжелики Борис.
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Лидер неофициального Союза поляков находится в РУВД, речь идет о нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий.
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