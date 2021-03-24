ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Блогеры в шутку угнали такси: возбуждено уголовное дело

24.03.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. Трое парней "в шутку" угнали автомобиль премиум-класса, но таксист юмора не оценил и вызвал полицию.

Трое подозреваемых в угоне BMW задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, все трое задержанных - граждане одной из стран ближнего зарубежья. Находясь на Пресненской набережной в Москве, они вызвали такси бизнес-класса. Приехала BMW стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей (около 45 тысяч долларов - Sputnik).

"Двое злоумышленников сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы", – рассказала Волк.

Она добавила, что машину вернули таксисту всего через несколько минут после "угона" и пояснили водителю, что это была всего лишь шутка. 

© Sputnik / Евгений Одиноков
В России проведут эксперимент: водителям разрешат ездить без прав

Но водитель юмор не оценил. В тот же день все трое "шутников" были задержаны на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что они регулярно снимают такие видеоролики с розыгрышами. В этот раз съемку вел пассажир, который в том числе снимал реакцию таксиста на угон.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом", - добавила Волк.

Максимальная санкция этой статьи предполагает до семи лет лишения свободы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Розыгрыш с угоном такси в Москве закончился возбуждением уголовного дела в отношении троих блогеров.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Милиция подтвердила задержание главы Союза поляков Анжелики Борис в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by