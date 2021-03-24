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Блогеры в шутку угнали такси: возбуждено уголовное дело
24.03.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар - Sputnik. Трое парней "в шутку" угнали автомобиль премиум-класса, но таксист юмора не оценил и вызвал полицию.
Трое подозреваемых в угоне BMW задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, все трое задержанных - граждане одной из стран ближнего зарубежья. Находясь на Пресненской набережной в Москве, они вызвали такси бизнес-класса. Приехала BMW стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей (около 45 тысяч долларов - Sputnik).
"Двое злоумышленников сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы", – рассказала Волк.
Она добавила, что машину вернули таксисту всего через несколько минут после "угона" и пояснили водителю, что это была всего лишь шутка.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Но водитель юмор не оценил. В тот же день все трое "шутников" были задержаны на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что они регулярно снимают такие видеоролики с розыгрышами. В этот раз съемку вел пассажир, который в том числе снимал реакцию таксиста на угон.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом", - добавила Волк.
Максимальная санкция этой статьи предполагает до семи лет лишения свободы.
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Розыгрыш с угоном такси в Москве закончился возбуждением уголовного дела в отношении троих блогеров.
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